Эксперт: отношения США с ключевыми союзниками на Ближнем Востоке при Байдене ухудшатся

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Позиции США на Ближнем Востоке при Джозефе Байдене, который, согласно данным ведущих американских СМИ, одержал победу на президентских выборах 2020 года, существенно ослабнут, при этом у Вашингтона ухудшатся отношения с такими ключевыми союзниками, как Саудовская Аравия, Турция и даже Израиль. Такое мнение в субботу в беседе с ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Произойдет ухудшение отношений США с их ключевыми союзниками на Ближнем Востоке, при этом компенсировано это, скорее всего, будет ничем", - отметил аналитик. По его мнению, сохранится и напряженность в отношениях с Ираном, однако не исключено, что Вашингтон и Тегеран смогут о чем-то договориться по вопросу ядерной сделки. "Это будет касаться сугубо вопроса ядерной программы, а не характера иранской внешней политики. В целом политические отношения Ирана и США останутся резко конфронтационными", - подчеркнул он.

США и Саудовская Аравия: неизбежное напряжение

Суслов уверен, что неизбежно нарастание напряжения в отношениях между Саудовской Аравией и США. На это, по его словам, есть как минимум две причины.

"Во-первых, Байден несколько раз говорил, что он будет рассматривать возможность восстановления многосторонней сделки по урегулированию иранской ядерной программы, Совместного плана действий, из которого вышла администрация Дональда Трампа, - сказал эксперт. - Я не уверен, что это получится, потому что уже много чего произошло после выхода США из СВПД, Иран тоже предпринял ряд действий. Но в любом случае администрация Байдена, по крайней мере на уровне риторики, будет обсуждать возможность либо возвращения старой, либо заключения новой сделки по иранской ядерной программе".

И это, полагает специалист, будет вызывать очень серьезное недовольство и сопротивление Саудовской Аравии, которая изначально выступала резко против заключения СВПД еще администрацией бывшего президента США Барака Обамы. Эксперт напомнил, что тогда по этому вопросу возникла серьезная напряженность между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Второй причиной, по мнению Суслова, является то, что администрация Байдена будет уделять гораздо большее внимание вопросам продвижения демократии и прав человека, оказывая соответствующее давление на Эр-Рияд. По его словам, вопрос ценностей станет раздражителем в двусторонних связях. "Многие ключевые демократы в свое время отмечали, что администрация Трампа крайне слабо отреагировала на убийство Хашкаджи (саудовский журналист, убитый в 2018 году в генконсульстве королевства в Стамбуле - прим. ТАСС), и что надо было бы действовать гораздо жестче по этим вопросам, вплоть до введения санкций в отношении кого-то из саудовского руководства", - добавил он.

Вместе с тем аналитик уверен, что союзничество между США и Саудовской Аравией сохранится, военно-техническое сотрудничество продолжится, "но определенное напряжение, тем не менее, усилится", однако не будет катастрофическим.

Суслов предположил, что администрация Байдена будет компенсировать такое напряжение попыткой вернуться к более жесткой политике в Сирии, направленной на устранение от власти президента арабской республики Башара Асада. Однако, по словам Суслова, "здесь вряд ли что-либо получится, потому что за последние несколько лет Асад существенно укрепил свои позиции в Сирии".

Отказ от сделки века: США и Израиль

По словам эксперта, можно ожидать ухудшения отношений США с Израилем - ключевым на данный момент союзником на Ближнем Востоке. "Совершенно очевидно, что администрация Байдена не будет поддерживать Израиль во всем так, как его поддерживает администрация Трампа. И администрация Байдена с 99% вероятностью откажется от так называемой сделки века и вернется к более традиционным подходам к урегулированию палестино-израильского конфликта", - добавил аналитик.

По мнению Суслова, в Израиле многие, в частности премьер-министр Биньямин Нетаньяху, воспримут такие шаги негативно. "Напомню, что лично у Нетаньяху были отвратительные отношения с Обамой", - добавил он.

Беспокойство для демократов: США и Турция

Эксперт считает, что определенное напряжение усилится и в американо-турецких отношениях, во многом по той же причине, что и в случае с Саудовской Аравией: усиление повестки, связанной с демократией и правами человека.

"Личность фигуры [президента Турции Тайипа] Эрдогана и тенденции развития турецкой внутренней политики также будут являться раздражителями для демократов. Они, скорее всего, будут акцентировать эти вопросы - в отличие от республиканцев, - полагает Суслов. - Также у демократов большое беспокойство будет вызывать независимость турецкой внешней политики в целом и нежелание Турции следовать в фарватере и рекомендациям США".

Выборы в США

Согласно прогнозам CNN, NBC, Fox News и Associated Press, кандидат на пост президента США от Демократической партии получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за Белый дом.

Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.