Слуцкий считает, что с победой Байдена ожидать улучшений в подходе США к России не стоит

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кандидат на выборах президента США от Демократической партии Джозеф Байден, победу которому присуждают американские СМИ, вряд ли внесет положительные коррективы в политику Вашингтона в отношении к России, так как лично участвовал в запуске маховика антироссийских санкций будучи еще вице-президентом, однако Москва готова работать с любым руководителем американской администрации. Об этом журналистам в воскресенье заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, "на российском направлении, к сожалению, не стоит ожидать существенных перемен в лучшую сторону". "Байден еще вместе с президентом [Бараком] Обамой запустили маховик нового сдерживания России, с чередой санкций различного уровня", - напомнил депутат. Глава комитета также обратил внимание на то, что в своей предвыборной риторике демократ прямо называл Россию "главным врагом" США. "Поэтому вряд ли стоит ждать, что кто-то из российских политиков будет аплодировать в этот раз по случаю подведения итогов американских выборов", - добавил он.

Слуцкий при этом указал на мнения ряда экспертов о том, что Байден может придать некую конструктивность внешней политике США. "Многие аналитики, в случае его президентства, не исключали возможности возврата США в Парижское соглашение по климату, а также в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС) - иранскую "ядерную сделку", - уточнил парламентарий.

"Но Россия - и это было заявлено на самом высоком уровне - готова работать с любым президентом США. Нормализация двусторонних отношений по-прежнему является одним из приоритетов, в том числе в парламентской плоскости", - подчеркнул Слуцкий. Он заверил, что "все аспекты и возможности в российско-американском диалоге" будут проанализированы на заседании круглого стола в Госдуме в конце ноября. "Мы пока не говорим о новой "перезагрузке", но необходимо искать пути для конструктивного взаимодействия, в первую очередь в таких сферах, как глобальное здравоохранение, стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, кибербезопасность и мирный космос", - резюмировал председатель комитета Госдумы.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу кандидата от демократов Джозефа Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, действующий президент Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а Байден - 290 (для победы необходимо 270). Байден уже объявил о своей победе на выборах, в то время как Трамп заявил, что будет отстаивать свою позицию по результатам голосования в суде.