Горбачев считает, что Байден понимает важность отношений с Россией

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и РФ, и надеется на восстановление доверия между странами.

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В комментарии ТАСС в воскресенье Горбачев напомнил, что неоднократно встречался с Байденом, в том числе когда тот занимал пост вице-президента США. "У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией", - сказал бывший советский лидер.

"Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России", - заявил Горбачев.

России нужны хорошие отношения с США, но "не любой ценой", уверен Горбачев.

"Интерес к этим выборам [президента США] был большой во всем мире, и это понятно. Таково место США в мировой политике: отношения с Америкой важны для всех, для любой страны", - заявил Горбачев. "Я уверен, что и России нужны хорошие отношения с США, хотя, конечно, не любой ценой", - сказал он.