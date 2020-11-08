{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Горбачев считает, что Байден понимает важность отношений с Россией

Горбачев уверен, что России нужны хорошие отношения с США, но "не любой ценой"
Михаил Горбачев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Горбачев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и РФ, и надеется на восстановление доверия между странами.

На эту тему
"Трамп проиграл, но "трампизм" не умер". Мировые СМИ о результатах выборов в США

В комментарии ТАСС в воскресенье Горбачев напомнил, что неоднократно встречался с Байденом, в том числе когда тот занимал пост вице-президента США. "У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией", - сказал бывший советский лидер.

"Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России", - заявил Горбачев.

России нужны хорошие отношения с США, но "не любой ценой", уверен Горбачев.

"Интерес к этим выборам [президента США] был большой во всем мире, и это понятно. Таково место США в мировой политике: отношения с Америкой важны для всех, для любой страны", - заявил Горбачев. "Я уверен, что и России нужны хорошие отношения с США, хотя, конечно, не любой ценой", - сказал он.

Теги
СШАРоссияГорбачев, Михаил СергеевичБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
Слуцкий считает, что с победой Байдена ожидать улучшений в подходе США к России не стоит
Председатель комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что в своей предвыборной риторике демократ прямо называл Россию "главным врагом" США
Читать полностью