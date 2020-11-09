Памфилова: большинство почтовых отделений не приспособлены для проведения в них выборов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что подавляющее большинство почтовых отделений не соответствуют требованиям по размещению в них избирательных участков на выборах. При этом она поблагодарила партию "Новые люди" за предложение перевести участки из школ в отделения почты.

"Во-первых, хочу поблагодарить партию "Новые люди", которые обратились к нам с предложением рассмотреть такую возможность [размещения участков в почтовых отделениях]. Дискуссии и широкое общественное обсуждение всегда полезны для дела. При этом необходимо учитывать множество факторов, влияющих на определение места проведения голосования", - сказала Памфилова.

По ее словам, "подавляющее большинство почтовых отделений, которых в стране порядка 42 тыс., не соответствуют многим необходимым требованиям". "Они отличаются по размеру, и в большинстве из них нет возможности разместить все необходимое для избирательного участка оборудование. Зайдите в ближайшее к вам почтовое отделение - и вы сами все увидите. Средняя площадь почтового отделения в России - 90 кв. м. Основная и наибольшая часть отделения - это внутренние помещения, предназначенные для сортировки и хранения корреспонденции. А общедоступное пространство весьма небольшое - около 20 кв. м. Какое голосование там можно организовать?" - отметила глава ЦИК.

Она напомнила, что почтовые отделения, в отличии от школ, работают каждый день, независимо от выходных и праздников. "Почта - это непрерывно действующая акционерная организация со своей определенной спецификой, что, при рассмотрении всех аспектов, позволяет сделать вывод о нецелесообразности затевать дорогостоящий и громоздкий процесс перемещения избирательных участков в неприспособленные для этого почтовые отделения", - добавила Памфилова.

По ее словам, за многие годы уже "сложилась традиция проведения выборов в школах". "И это по-настоящему "народная" привычка. Избиратели привыкли к этому и знают, где располагается школа с их избирательным участком. Всего их в образовательных учреждениях располагается почти 50 тыс. из 96,5 тыс. избирательных участков по стране. Они находятся в пешеходной доступности от жилых домов", - заключила глава ЦИК.