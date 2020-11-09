Памфилова: онлайн-голосование в 2021 году будет применяться не более чем в 20 регионах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в единый день голосования 2021 года комиссия не планирует применять дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны, пилотные проекты, скорее всего, пройдут не более чем в 20 регионах. Москва сможет использовать свою платформу для онлайн-голосования, уточнила она.

"Мы не планируем на предстоящей федеральной кампании применять дистанционное электронное голосование полномасштабно. Скорее всего, продолжится осуществление пилотных проектов не более чем в двух десятках регионов, поэтому Москва, согласно действующему федеральному закону об эксперименте по проведению электронного голосования в Москве, сможет применить свою платформу", - сказала Памфилова в интервью ТАСС.

Она отметила, что столица сможет использовать свою платформу "только при условии, что в закон придется внести некоторые изменения, обеспечивающие единый федеральный подход по электронному голосованию".

"Мы считаем, что более удачна наша схема, которую мы применили на прошедших выборах в единый день голосования в Курской и Ярославской областях. У нас дистанционное электронное голосование шло все три дня и в основный день голосования тоже, а в Москве в ходе предыдущего онлайн-голосования по поправкам к конституции электронное голосование осуществлялось только в дни, предшествующие основному дню голосования. При этом мы столкнулись с провокациями и возможностью двойного голосования. Хотя таких случаев было немного, мы решили, чтобы вообще исключить возможность двойного голосования, усовершенствовать процедуру электронного голосования", - подчеркнула глава ЦИК.

Она добавила, что порядок проведения онлайн-голосования должен быть единым. "Поэтому в дальнейшей перспективе, когда мы будем уверены, что дистанционное электронное голосование можно будет применять повсеместно, наряду с традиционными способами голосования, тогда и в Москве, как и во всех остальных регионах, электронное голосование должно будет осуществляться исключительно на единой федеральной платформе. Но прежде еще придется решить ряд сложнейших полномасштабных задач, включая надежность, безопасность, подконтрольность обществу", - заключила Памфилова.