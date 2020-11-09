Памфилова: голосование по почте в США открывает "необъятные просторы" для фальсификаций

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что проведение голосования по почте в США открывает "необъятные просторы" для возможных фальсификаций на выборах, поэтому от этого способа голосования было решено отказаться в России. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"В свое время мне пришлось тщательно изучить опыт голосования по почте в США. Для меня вывод однозначный: этот анахронизм в американском варианте открывает необъятные просторы для возможных фальсификаций, включая неоднократное голосование, пропажу "неугодных" бюллетеней, засилье мертвых душ, отсутствие системного контроля за всем процессом голосования по почте и многие другие", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в связи с этим настояла на отказе от голосования по почте в России, хотя российское законодательство его предусматривает. "И оказалась права - то, что сейчас происходит в США, лучшая тому иллюстрация", - добавила глава ЦИК.

"Например, национальный институт США голосования на дому утверждает, что при голосовании по почте в 32 штатах отсутствуют необходимые меры, обеспечивающие безопасный процесс голосования по почте. Из них в 15 штатах нет даже процедур по проверке адресов избирателей, а в 17 - не действует и система проверки подписей", - подчеркнула глава ЦИК.

По ее словам, также трудно не согласиться с мнением политического активиста Грега Баттерфилда, который считает избирательную систему США "пережитком эпохи рабовладения, в которой коллегия выборщиков подвержена манипуляциям". "Впрочем, это дело самих американцев, мы им не указ, но и они пусть оставят нас в покое со своими нравоучениями - сами разберемся. Если что, наш народ подскажет", - заключила Памфилова.