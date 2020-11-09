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Путин произвел кадровые перестановки в правительстве

Президент подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до 10
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/.  Президент РФ Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Кроме того, президент освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса, а Дмитрия Кобылкина - от должности главы Минприроды.

Владимир Якушев освобожден от должности главы Минстроя и назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ. "Назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Путин также подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до 10. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в указе.

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Путин, Владимир ВладимировичЦуканов, Николай НиколаевичЯкушев, Владимир ВладимировичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияДитрих, Евгений Иванович
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