Путин произвел кадровые перестановки в правительстве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Кроме того, президент освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса, а Дмитрия Кобылкина - от должности главы Минприроды.

Владимир Якушев освобожден от должности главы Минстроя и назначен полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент РФ. "Назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте указа.

Путин также подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до 10. Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в указе.