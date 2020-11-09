Мишустин предложил несколько кандидатур на должности членов кабмина

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ. Об этом глава правительства сообщил на совещании со своими заместителями в понедельник.

Премьер отметил, что в соответствии с новым конституционным законом он внес в нижнюю палату парламента несколько кандидатур на должности членов кабмина.

"[В частности,] речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака", - сказал Мишустин, отметив, что экс-министр не нуждается в отдельном представлении. "Вы все его хорошо знаете. Многие из вас с ним давно и плотно работают", - заметил глава кабмина.

Мишустин также внес в Госдуму кандидатуру на должность министра транспорта. По его предложению занять этот пост может гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. Помимо этого, он предложил назначить Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ), главой Минвостокразвития, а гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова - министром энергетики.

Кандидатуру Александра Козлова, в настоящее время возглавляющего Минвостокразвития, Мишустин внес в Госдуму для назначения министром природных ресурсов и экологии России, а кандидатуру первого замглавы Минстроя РФ Ирека Файзуллина - для назначения на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ. Занимавший ранее пост глав Минстроя Владимир Якушев был в понедельник назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе.