Профильные комитеты Думы в понедельник обсудят утверждение Файзуллина на пост министра ЖКХ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству и комитет по жилищной политике и ЖКХ в понедельник в 13:00 на совместном заседании обсудят предложенную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатуру Ирека Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ. Об этом ТАСС сообщила глава жилищного комитета Госдумы Галина Хованская.

"В 13:00 [обсудим кандидатуру]. Мы проведем совместное заседание двух комитетов - моего комитета по жилищной политике и по транспорту и строительству", - сказала она.