Песков заявил, что отставки в кабинете министров РФ связаны с ротацией

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил отставки в правительстве РФ ротационным процессом.

Отвечая в понедельник на вопрос журналистов, связаны ли отставки министров с неисполнением поручений главы государства, представитель Кремля заявил, что такой связи нет. "Это ротация, это ротационный процесс", - сказал Песков.

Также ротацией Песков объяснил замену на посту полпреда президента в Уральском федеральном округе и выбор кандидатуры возглавлявшего Минстрой Владимира Якушева вместо Николая Цуканова.

Комментируя сообщения СМИ о неисполнении различными министерствами поручений президента, Песков подчеркнул, что "ход исполнения поручений президента тщательно контролируется непосредственно в самом Белом доме и контролируется контрольным управлением президента, это одна из основных функций контрольного управления".

Песков обратил внимание на то, что "статистика поддерживается именно в этом подразделении администрацией президента и регулярно докладывается главе государства". "Часть сроков исполнения поручений в силу текущих проблем, которые могут возникать, могут сдвигаться вправо, или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений", - заметил Песков. Он подчеркнул, что "тема выполнения поручений президента находится в абсолютном приоритете председателя правительства Мишустина, он об этом неоднократно говорил". Пресс-секретарь российского лидера признался, что не имеет под рукой цифр о выполнении поручений президента, но обещал подготовить такую статистику.

Полномочия Александра Новака

Правительство РФ определит новый круг полномочий Александра Новака, в том числе будет ли он и дальше курировать переговорный процесс в рамках ОПЕК +, после утверждения его в должности вице-премьера, сообщил Песков.

"Этот вопрос в правительство нужно адресовать", - сказал он, отвечая на вопрос останется ли Новак куратором переговоров в рамках ОПЕК+.

Песков призвал не торопить события. "Подождите, произойдет назначение, произойдет утверждение Думой, потом об этом можно будет говорить", - сказал он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес в Думу кандидатуры министра энергетики Новака на пост вице-премьера. В качестве преемника Новака премьер предложил кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.

Отставка министров

Песков заявил, что некорректно говорить о "преждевременной отставке" ряда министров в российском правительстве, так как сроки пребывания на этих должностях не обозначены.

"Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете, поэтому преждевременная или не преждевременная отставка - вопрос не корректный", - сказал Песков в понедельник, отвечая на вопрос, довольны ли в Кремле работой кабинета министров Михаила Мишустина и с чем связана преждевременная отставка ряда чиновников.

"Работой правительства руководит председатель правительства, премьер-министр. Соответственно, он конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы с его точки зрения он наилучшим образом отвечал задачам, которые находятся на повестке дня", - пояснил Песков.

Он также напомнил, что согласно принятым поправкам к конституции кандидатуры на министерские посты вносятся премьером, утверждаются Думой и потом назначаются президентом. При этом, говоря о том, обсуждал ли Мишустин свои предложения с президентом прежде, чем внести кандидатуры в Думу, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "они находятся в постоянном диалоге".