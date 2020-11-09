В Кремле надеются, что со следующим президентом США удастся наладить диалог

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. В Кремле рассчитывают, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и договориться о нормализации отношений, в том числе в сфере безопасности. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений, - сказал представитель Кремля. - Тем более, что значимая часть этих двусторонних отношений - имеется в виду контекст стабильности и безопасности - касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира".

Итоги выборов

В Кремле считают корректным дождаться официального подведения итогов выборов в США перед поздравлением избранного президента страны, сообщил Песков.

"Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении [президента России Владимира] Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, в чем разница между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов президента США и той, которая была четыре года назад, когда глава российского государства незамедлительно поздравил Дональда Трампа, Песков заметил, что "разница совершенно очевидна". "Там [в США] предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что четыре года назад "не было анонсов юридического оспаривания [итогов выборов президента США]".

При этом Песков не стал отвечать на вопрос, какое именно объявление результатов выборов президента США будет считаться в Кремле официальным. Он также напомнил, что Путин "неоднократно говорил о том, что проявит уважение к любому выбору американского народа и будет готов к работе с любым избранным президентом США".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение. Он заявил о намерениях обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.