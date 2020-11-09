Кремль не анонсирует назначение врио губернатора Белгородской области

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал анонсировать назначение временно исполняющего обязанности главы Белгородской области, призвав дождаться указа главы государства.

"Как только президент примет решение о назначении исполняющего обязанности, мы вас проинформируем, будет выпущен соответствующий указ", - сказал представитель Кремля в понедельник журналистам. "Президентские кадровые решения мы никогда не анонсируем", - подчеркнул он.

Путин 22 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко. 70-летний Савченко был лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти, он возглавлял Белгородскую область с 1993 года. 17 сентября он проинформировал о решении досрочно сложить полномочия губернатора. Депутаты Белгородской областной думы единогласно проголосовали за назначение Савченко представителем региона в Совете Федерации.