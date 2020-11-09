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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Песков: РФ продолжает прилагать усилия для политико-дипломатического решения в Карабахе

Пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос о возможном военном решении конфликта

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия прилагает все возможные усилия для политико-дипломатического урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Российская сторона по-прежнему прилагает все возможные усилия для урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха политико-дипломатическими средствами", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли у этого конфликта быть военное решение.

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать информацию о том, что в телефонном разговоре 7 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. По словам Пескова, пресс-служба Кремля 7 ноября уже сообщала о темах, которые обсуждали Путин и Эрдоган. "Мне добавить к этому сообщению нечего. Тема Карабаха действительно затрагивалась", - сказал Песков.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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