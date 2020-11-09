Госдума 10 ноября планирует утвердить кандидатуры вице-премьера и пяти министров

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит кандидатуры пяти федеральных министров и вице-премьера на пленарном заседании во вторник. Об этом в понедельник ТАСС сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

"Да", - сказал Исаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес в Думу кандидатуры новых руководителей пяти министерств и вице-премьера. Зампредседателя правительства предложено сделать Александра Новака, который прежде занимал пост главы Минэнерго. Также Мишустин внес кандидатуры пятерых новых руководителей министерств. На должность руководителя Минэнерго предложен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Вместо перешедшего на пост полпреда президента РФ на Урале Владимира Якушева премьер предложил назначить министром строительства и ЖКХ первого замглавы этого министерства Ирека Файзуллина. Должность министра транспорта РФ может занять руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. Прежде возглавлявший Минтранс РФ Евгений Дитрих ранее был освобожден от этой должности указом президента РФ.

На смену Дмитрию Кобылкину, освобожденному от должности главы Минприроды, предложен руководитель Минвостокразвития Александр Козлов. Руководителем же Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.