Совет Думы и фракции 9 ноября обсудят кандидатуры вице-премьера и министров

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы и фракции "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР в понедельник обсудят предложенные председателем правительства РФ кандидатуры на посты вице-премьера и пяти федеральных министров, этот вопрос планируется включить в повестку пленарного заседания нижней палаты во вторник. Об этом в понедельник сообщил спикер Думы Вячеслав Володин.

"В 13:00 начинаются заседания профильных комитетов - по энергетике, по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Также сегодня состоятся заседания политических фракций: КПРФ, "Единая Россия" и ЛДПР, а завтра утром свое заседание проведет "Справедливая Россия". Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках Совета Думы, мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

По его словам, порядок рассмотрения кандидатур был определен на совещании с руководителями фракций и председателями профильных комитетов. "Обсуждение сегодня будет идти до вечера и продолжится завтра с утра. У каждого депутата есть возможность задать вопросы кандидатам на заседаниях фракций и профильных комитетов", - заявил председатель Госдумы.

Госдума проведет обсуждение представленных ей для утверждения кандидатур вице-премьера и министров скрупулезно и публично, некоторые кандидаты хорошо знакомы депутатам, отметил Володин. "Многие из предложенных кандидатур депутатам хорошо известны по их прошлой работе. Есть кандидатуры менее известные, но очевидно - это профессионалы в своей области. Обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным", - сказал спикер.

Володин напомнил, что, предложив поправки в конституцию, президент РФ Владимир Путин "часть своих полномочий в вопросах формирования правительства передал". "Реализуя данную норму конституции, Государственная дума будет рассматривать кандидатуры заместителя председателя правительства и пяти министров. С одной стороны, речь идет о новых полномочиях Госдумы, с другой - об ответственности депутатов за принимаемые решения", - подчеркнул председатель палаты.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин внес в Думу кандидатуры новых руководителей пяти министерств и вице-премьера. Зампредседателя правительства предложено сделать Александра Новака, который прежде занимал пост главы Минэнерго РФ. Также Мишустин внес кандидатуры пятерых новых руководителей министерств. На должность руководителя Минэнерго предложен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Вместо перешедшего на пост полпреда президента РФ на Урале Владимира Якушева премьер предложил назначить министром строительства и ЖКХ первого замглавы этого министерства Ирека Файзуллина. Должность министра транспорта РФ может занять руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. Прежде возглавлявший Минтранс РФ Евгений Дитрих ранее был освобожден от этой должности указом президента РФ.

На смену Дмитрию Кобылкину, освобожденному от должности главы Минприроды, предложен руководитель Минвостокразвития России Александр Козлов. Руководителем же Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Порядок утверждения

Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата затем в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется.