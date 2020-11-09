Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован

НОВО-ОГАРЕВО, 9 ноября. /ТАСС/. Работа по урегулированию в Сирии, проводимая Россией совместно с Ираном и Турцией, показывает свою эффективность - очаг международного терроризма там фактически ликвидирован. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая прошла в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что Россия продолжает прилагать активные усилия по "содействию долгосрочному урегулированию в Сирийской Республике, восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности".

"В этой связи нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции, - заметил российский лидер. - Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован".

Кроме того, по словам Путина, в Сирии "заметно снижен уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".

Возвращение беженцев в Сирию

Наступление мира на большей части Сирии создает условия для массового возвращения беженцев, отметил Путин.

"Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступили мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой", - сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул важность того, чтобы этот процесс "шел естественным путем, без принуждения". "Каждый сириец должен принять решение самостоятельно, получив достоверную информацию о положении дел у себя на родине, в том числе о предпринимаемых вами, господин президент, руководством Сирии шагах по налаживанию мирной жизни", - подытожил российский лидер, обращаясь к Башару Асаду.

Путин уточнил, что за пределами Сирии остаются более 6,5 млн беженцев, большинство из них могли бы участвовать в восстановлении страны.

По словам российского лидера, "принципиально важное значение на данном этапе имеет и задача постконфликтного восстановления Сирии, и, в первую очередь, возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц".

"На сегодняшний день за пределами Сирии находятся, к сожалению, более шести с половиной миллионов беженцев, - заметил Путин. - Подавляющее большинство из них - трудоспособные граждане, которые могли бы и должны участвовать в восстановлении своей страны".

Как отметил президент России, возвращение беженцев отвечает и внутренним интересам принимающих государств, прежде всего соседей Сирии, поскольку нагрузка на них "достаточно серьезная". "Они вынуждены нести значительные расходы по временному размещению и обеспечению сирийцев, - пояснил Путин. - Не говорю уже о том, что беженцы из числа молодежи зачастую попадают под влияние радикальных элементов, вступают в ряды боевиков и могут представлять угрозу для стран пребывания".

Он напомнил, что еще в 2018 году обращался к международному сообществу с призывом поддержать инициированный правительством и президентом Сирии процесс возвращения на родину сирийских беженцев. "Тогда же мы с вами условились расширить двустороннее взаимодействие на данном направлении, в частности, были сформированы межведомственные координационные штабы", - обратился российский лидер к Асаду.

Путин добавил, что в самой Сирии по сей день принимаются меры по улучшению условий жизни и труда, снимаются различные ограничения "политического, социального, да и психологического плана". Предпринятые усилия дают результат, подчеркнул он. "Из-за рубежа вернулось свыше 850 тыс. сирийских граждан, а в места постоянного проживания внутри страны возвратилось более 1,3 млн человек, - отметил Путин. - Это, безусловно, ваша заслуга, господин президент. Это в целом хорошо. Но масштаб гуманитарной катастрофы - а по-другому это назвать нельзя - все еще остается весьма значительным".

Вопросы двусторонних отношений

Путин предложил Асаду обсудить в том числе двусторонние отношения. Завершая открытую часть беседы, посвященной, в частности, предстоящей в Дамаске международной конференции по беженцам, российский лидер предложил далее обсудить некоторые детали, связанные с организацией этого мероприятия.

"Ну и, может, несколько слов по нашим двусторонним отношениям", - добавил Путин.