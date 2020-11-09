Медведев предложил Кобылкина на пост и. о. замсекретаря генсовета "Единой России"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил кандидатуру бывшего главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина на пост исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета партии. Об этом сообщил в понедельник официальный Telegram-канал единороссов.

"Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил президиуму генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета "Единой России". Голосование по его кандидатуре состоится на заседании президиума генсовета в среду, 11 ноября", - отмечается в сообщении.

Источник ТАСС в партии пояснил, что речь идет о новой должности замсекретаря руководящего партийного органа.