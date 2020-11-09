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Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития

Профильный комитет Госдумы одобрил кандидатуру Чекункова на пост главы Минвостокразвития РФ.

Отставки и назначения
Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды
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