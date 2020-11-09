Путин подписал закон о новом порядке назначения генпрокурора

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый порядок назначения генпрокурора РФ и его заместителей. Документ, направленный на реализацию новых конституционных положений, опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, будут назначаться на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаться от должности президентом РФ. Совфед, в свою очередь, не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора информирует в письменном виде главу государства о результатах рассмотрения. На консультации по заместителю генпрокурора также отводится неделя, а по прокурорам субъектов РФ - 10 дней. Согласно прежним нормам, прокуроры субъектов назначались президентом по представлению генпрокурора, согласованному с властями региона.

Помимо этого, закон закрепляет, что прокуратура - это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями.

Раскрывается и заложенное в конституции понятие "иные прокуроры". К их числу отнесены прокурорские работники, претендующие на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение классных высших чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую должность. Указанные категории прокуроров назначаются на должность и освобождаются от нее президентом по представлению генерального прокурора.

Также вводится запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство. Сотрудники прокуратуры должны будут в течение пяти рабочих дней уведомлять руководство о прекращении российского гражданства или приобретении иностранного гражданства и вида на жительство. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами от оппозиционных фракций были предложены поправки, однако комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал их отклонить.