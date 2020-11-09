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Отставки и назначения
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Профильные комитеты Госдумы поддержали кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды

Речь идет о комитетах по экологии и охране окружающей среды, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Профильные комитеты Госдумы - по экологии и охране окружающей среды, а также по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям - на совместном заседании в понедельник рекомендовали нижней палате утвердить министром природных ресурсов и экологии РФ руководителя Минвостокразвития Александра Козлова, кандидатура которого была ранее предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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Биография Александра Козлова

"Предлагаю, чтобы мы проголосовали за то, чтобы поддержать Александра Александровича Козлова и рекомендовать Государственной думе принять решение о его назначении на пост министра природных ресурсов и экологии РФ. Решение принято. Мы вас, Александр Александрович, поздравляем с этим этапом, это только первый этап, сейчас еще будут встречи с фракциями, после этого уже завтра мы будем обсуждать все кандидатуры на палате", - отметил в ходе заседания глава комитета Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Петров.

Теги
РоссияОтставки и назначенияКозлов, Александр Александрович
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