ШОС получила 16 заявок о присоединении к ней

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Шестнадцать государств направили заявки в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) для присоединения к ней в том или ином статусе. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

По его словам, тема расширения организации в повестке дня стоит постоянно, интерес к сотрудничеству проявляют многие страны. "Подтверждением авторитета ШОС может служить то, что на столе [находятся] 16 заявок. Готовность присоединиться в качестве государства-члена давно выражает Иран - с 2008 года, Афганистан - с 2015 года. Есть государства, которые хотели бы получить статус наблюдателя, поработав в различных форматах, есть желающие стать партнерами по диалогу, - сказал Хакимов. - География заявок: от Южной, Юго-Восточной Азии до Европы".

"Учитывая те задачи, которые мы перед собой ставим, а именно пространство взаимодействия, партнерства, равноправного сотрудничества, в том числе в контексте продвижения инициативы президента РФ о большом Евразийском партнерстве, мы понимаем что ШОС - это структура, которая естественным образом должна подключать к себе и объединять вокруг себя все заинтересованные во взаимодействии государства", - пояснил спецпредставитель.

Хакимов рассказал, что на завтрашнем заседании Совета глав государств - членов организации решений по этому вопросу пока не будет. "Это требует все-таки дискуссии не в онлайн-режиме, а в более закрытых форматах, но то, что общий настрой на необходимость расширения имеется, сомнений нет", - отметил посол.

По словам Хакимова, понимание необходимости расширения и контрпродуктивность затягивания этого процесса осознается всеми. Дипломат отметил, что с вступлением в ШОС Индии и Пакистана в 2017 году появилось дополнительное широкое поле для взаимодействия, мощь и потенциал организации серьезно укрепились.