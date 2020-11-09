{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Медведев: теракты в Европе показали важность жесткой совместной борьбы с экстремизмом

Зампред Совбеза РФ отметил, что события в Европе говорят о том, как важно беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Теракты на религиозной почве в Европе показали как необходимость жесткой совместной борьбы с экстремизмом, так и недопустимость оскорбления чувств верующих. Такое мнение высказал в понедельник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счете приводят к таким преступлениям", - сказал он на совещании по борьбе с преступностью, говоря о совершенных в последнее время в Европе терактах на религиозной почве.

"И, конечно, эти события говорят о том, как важно беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих", - добавил Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всем мире. "Нашей стране эти проблемы хорошо известны. Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма, прилагает все усилия для укрепления диалога представителей самых разных религиозных конфессий, которые живут в нашей стране", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Путин утвердил право КС рассматривать исполнение решений межгосударственных органов
Согласно подписанному президентом закону, КС теперь состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя
Читать полностью