Медведев: теракты в Европе показали важность жесткой совместной борьбы с экстремизмом

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Теракты на религиозной почве в Европе показали как необходимость жесткой совместной борьбы с экстремизмом, так и недопустимость оскорбления чувств верующих. Такое мнение высказал в понедельник зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Эти события показывают, что необходимо вести жесткую совместную борьбу с любыми экстремистскими идеологиями, которые в конечном счете приводят к таким преступлениям", - сказал он на совещании по борьбе с преступностью, говоря о совершенных в последнее время в Европе терактах на религиозной почве.

"И, конечно, эти события говорят о том, как важно беречь и укреплять межнациональное согласие, не допускать слов или действий, которые оскорбляют самих верующих", - добавил Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что системная борьба с распространением экстремистской идеологии и терроризмом крайне важна во всем мире. "Нашей стране эти проблемы хорошо известны. Россия многое сделала и продолжает делать для искоренения экстремизма и терроризма, прилагает все усилия для укрепления диалога представителей самых разных религиозных конфессий, которые живут в нашей стране", - сказал Медведев.