Путин утвердил право КС рассматривать исполнение решений межгосударственных органов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Конституционного суда (КС) РФ, который теперь будет рассматривать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Речь идет о решениях, принятых на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Основному закону РФ. Документ, который вносился главой государства на рассмотрение парламента, подготовлен в рамках реализации новых положений конституции.

Также КС сможет по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов. Если суд не подтвердит конституционность, документ не подлежит дальнейшему рассмотрению, принятию, подписанию и обнародованию до исключения из него положений, признанных неконституционными. Закон дает КС полномочия по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод проверять конституционность законов и иных актов, примененных в конкретном деле, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты.

Конституционный суд по запросу президента, правительства или Верховного суда РФ сможет рассматривать вопрос о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, международного арбитража, налагающего обязанности на Россию, если это решение противоречит основам публичного правопорядка страны.

Кроме того, в законе определено, что Конституционный суд РФ теперь состоит из 11 судей (сейчас - 19, фактический состав - 13 человек), включая председателя и его заместителя. Сокращение не произойдет сразу после вступления закона в силу, все судьи доработают до окончания своих полномочий. При этом КС правомочен осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей.

Полномочия судей могут быть прекращены Советом Федерации по представлению президента в случае совершения ими поступков, порочащих честь и достоинство судьи, и в иных случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий. Председателем КС может быть назначен судья, не входивший в его состав. Судьям КС будет запрещено высказываться публично, в том числе в СМИ и интернете, по вопросам, которые рассматриваются или могут быть рассмотрены судом, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения КС. Особое мнение судьи можно будет приобщить к протоколу заседания, однако публиковать его и ссылаться на него нельзя.