Первое чтение законопроекта о Госсовете пройдет 11 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Совет Госдумы в понедельник принял решение включить первое чтение президентского законопроекта о Государственном совете РФ в повестку заседания нижней палаты на среду, 11 ноября. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Поставили на 11-е число, рассмотрят одним из первых", - сказал он.

До этого ожидалось, что законопроект о Госсовете будет рассмотрен в первом чтении 10 ноября.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что во вторник Госдума рассмотрит вопрос об утверждении представленных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов на посты вице-премьера и ряда министров.

Согласно документу, Госсовет возглавит президент, по должности в него также войдут премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, глава Администрации президента РФ, руководители регионов. Кроме того, по решению президента в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица.

Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по рассмотрению вопросов взаимодействия органов публичной власти, обсуждению основных направлений внутренней и внешней политики РФ. Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, а также по предложению президента рассматривать законопроекты общегосударственного значения, принимать решения о необходимости корректировки законодательства. В целом Госсовет призван обеспечить согласованность работы органов системы публичной власти.