Источник: единороссы поддержали кандидатуры вице-премьера и пяти министров

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме на заседании в понедельник поддержали назначение кандидатур на посты вице-премьера и пяти федеральных министров, предложенных ранее председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник во фракции.

"Фракция приняла решение поддержать", - отметил источник.

Зампредседателя правительства предложено сделать Александра Новака, который прежде занимал пост главы Минэнерго. На должность руководителя Минэнерго предложен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Вместо перешедшего на пост полпреда президента РФ на Урале Владимира Якушева премьер предложил назначить министром строительства и ЖКХ первого замглавы этого министерства Ирека Файзуллина.

Должность министра транспорта РФ может занять руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. Прежде возглавлявший Минтранс РФ Евгений Дитрих ранее был освобожден от этой должности указом президента РФ. На смену Дмитрию Кобылкину, освобожденному от должности главы Минприроды, предложен руководитель Минвостокразвития Александр Козлов. Руководителем же Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Совет Думы принял решение на пленарном заседании во вторник рассмотреть внесенные Мишустиным кандидатуры на должности вице-премьера и федеральных министров.

Порядок утверждения

Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата затем в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется. Соответствующие положения пока не закреплены в регламенте Госдумы.