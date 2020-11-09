Россия приветствует запуск Форума ливийского политического диалога в Тунисе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва приветствует начавшийся в Тунисе в понедельник Форум ливийского политического диалога под патронажем Миссии ООН по поддержке в Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Приветствуем запуск в тунисской столице межливийского диалога, призванного положить конец расколу страны на враждующие лагеря, способствовать преодолению затянувшегося военно-политического кризиса и формированию новых эффективных общенациональных органов власти, способных обеспечить единство, территориальную целостность и суверенитет Ливии, - отметили в министерстве. - Желая успеха форуму, призываем его участников поставить интересы ливийского народа выше узкопартийных и региональных соображений".

В переговорах принимают участие 75 делегатов, представляющих разные регионы страны. Они будут обсуждать формирование единых переходных органов власти и дальнейшее проведение президентских и парламентских выборов.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны.