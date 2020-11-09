Ротация или донастройка. Пять портфелей кабмина и новый вице-премьер

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуры пяти новых федеральных министров и вице-премьера. Ожидается, что вопрос об их утверждении войдет в повестку заседания Госдумы на вторник. Речь идет о замене глав Минвостокразвития, Минприроды, Минстроя, Минтранса и Минэнерго России. Все они получили портфели еще в правительстве Дмитрия Медведева. Александр Новак руководит Минэнерго с 2012 года, а остальные министры заняли посты при обновлении состава кабмина в 2018 году.

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В понедельник президент России Владимир Путин уже подписал указы об отставке трех федеральных министров: главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, главы Минстроя Владимира Якушева, главы Минтранса Евгения Дитриха. Якушев перешел на пост полпреда президента РФ на Урале. Кандидатура Кобылкина была предложена на пост исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", где он может заняться переформатированием партийного проекта "Чистая страна". Информации о новом назначении экс-главы Минтранса Дитриха пока нет. Руководство может смениться также в Минэнерго и Минвостокразвития России, главам которых предложили новые портфели. Так, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов может возглавить Минприроды России, а кандидатура министра энергетики Александра Новака предложена на должность еще одного, десятого вице-премьера. Руководителем Минвостокразвития Мишустин предложил назначить Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а на должность министра энергетики России представлен глава "Русгидро" Николай Шульгинов.

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Министерство транспорта может возглавить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Он руководил национальным перевозчиком с 2009 года, причем в 2018 году его полномочия продлили еще на пять лет. На пост главы Минстроя представлен первый заместитель министра Ирек Файзуллин. Как отмечал в понедельник курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин, замминистра - "большой профессионал с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне", под руководством которого Минстрой сможет быстро и качественно решать все поставленные задачи. Примечательно, что среди потенциальных новых назначенцев есть выходцы из бизнеса - руководители компаний-флагманов российской экономики. Опыт привлечения такого рода специалистов для работы в качестве членов кабмина уже имел место в прошлом. "Ротационный процесс" Это уже второе за год обновление состава кабинета министров. В середине января правительство Дмитрия Медведева - рекордсмена по времени работы во главе кабмина в новейшей российской истории - подало в отставку. Решение было озвучено после того, как президент в послании Федеральному собранию обозначил приоритеты на ближайшие годы и предложил внести изменения в Конституцию РФ. Как отмечал сам Медведев после заявления об отставке, кабмин должен предоставить главе государства "возможность принимать все необходимые решения в этих условиях".

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