Ротация или донастройка. Пять портфелей кабмина и новый вице-премьер

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник внес в Госдуму кандидатуры пяти новых федеральных министров и вице-премьера. Ожидается, что вопрос об их утверждении войдет в повестку заседания Госдумы на вторник.
Речь идет о замене глав Минвостокразвития, Минприроды, Минстроя, Минтранса и Минэнерго России. Все они получили портфели еще в правительстве Дмитрия Медведева. Александр Новак руководит Минэнерго с 2012 года, а остальные министры заняли посты при обновлении состава кабмина в 2018 году.
В понедельник президент России Владимир Путин уже подписал указы об отставке трех федеральных министров: главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, главы Минстроя Владимира Якушева, главы Минтранса Евгения Дитриха. Якушев перешел на пост полпреда президента РФ на Урале. Кандидатура Кобылкина была предложена на пост исполняющего обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", где он может заняться переформатированием партийного проекта "Чистая страна". Информации о новом назначении экс-главы Минтранса Дитриха пока нет.
Руководство может смениться также в Минэнерго и Минвостокразвития России, главам которых предложили новые портфели. Так, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов может возглавить Минприроды России, а кандидатура министра энергетики Александра Новака предложена на должность еще одного, десятого вице-премьера. Руководителем Минвостокразвития Мишустин предложил назначить Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а на должность министра энергетики России представлен глава "Русгидро" Николай Шульгинов.
Министерство транспорта может возглавить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Он руководил национальным перевозчиком с 2009 года, причем в 2018 году его полномочия продлили еще на пять лет. На пост главы Минстроя представлен первый заместитель министра Ирек Файзуллин. Как отмечал в понедельник курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин, замминистра - "большой профессионал с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне", под руководством которого Минстрой сможет быстро и качественно решать все поставленные задачи.
Примечательно, что среди потенциальных новых назначенцев есть выходцы из бизнеса - руководители компаний-флагманов российской экономики. Опыт привлечения такого рода специалистов для работы в качестве членов кабмина уже имел место в прошлом.
"Ротационный процесс"
Это уже второе за год обновление состава кабинета министров. В середине января правительство Дмитрия Медведева - рекордсмена по времени работы во главе кабмина в новейшей российской истории - подало в отставку. Решение было озвучено после того, как президент в послании Федеральному собранию обозначил приоритеты на ближайшие годы и предложил внести изменения в Конституцию РФ. Как отмечал сам Медведев после заявления об отставке, кабмин должен предоставить главе государства "возможность принимать все необходимые решения в этих условиях".
21 января президент утвердил структуру и состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным. В обновленном составе кабмин проработал почти десять месяцев. Новые назначения выглядят как "донастройка" механизма, который должен обеспечить достижение всех национальных целей.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник призвал не связывать отставки министров с тем, как главы ведомств исполняют поручения президента. "Это ротация, это ротационный процесс", - охарактеризовал он изменения в составе правительства.
Отвечая на вопросы, довольны ли в Кремле работой кабинета министров Мишустина и с чем связана преждевременная отставка ряда чиновников, Песков заявил: "Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете, поэтому преждевременная или не преждевременная отставка - вопрос некорректный". "Работой правительства руководит председатель правительства, премьер-министр. Соответственно, он конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы с его точки зрения он наилучшим образом отвечал задачам, которые находятся на повестке дня", - пояснил представитель Кремля.
Говоря о том, обсуждал ли премьер свои предложения с президентом до внесения кандидатур в Думу, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что Путин и Мишустин "находятся в постоянном диалоге".
Утверждение Госдумой
Пять министров и один вице-премьер станут первыми членами российского кабмина, которые будут назначаться по новому порядку: через утверждение Госдумой. Такой порядок закреплен в новом законе о правительстве России, который был разработан для реализации новых положений конституции.
Профильные комитеты Госдумы обсудили предложенные премьером кандидатуры уже в понедельник и поддержали их. Вопрос также планируется включить в повестку пленарного заседания нижней палаты парламента во вторник.
Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "многие из предложенных кандидатур депутатам хорошо известны по их прошлой работе". "Есть кандидатуры менее известные, но очевидно - это профессионалы в своей области", - отметил он, подчеркнув, что "обсуждение кандидатур будет скрупулезным, публичным".
Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата затем в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.
В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.
После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется.