В МИД РФ прокомментировали деятельность спецсуда по Косову

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Западные покровители Приштины долгие годы закрывали глаза на противоправную деятельность своих "подопечных". Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии Департамента информации и печати МИД России о деятельности Спецсуда по расследованию преступлений "Освободительной армии Косово" (ОАК) .

"Получается, что во главе косовского квазигосударства многие годы находились лица, в отношении которых собраны веские улики, связывающие этих людей с противоправной деятельностью в Косово, включая терроризм и оргпреступность, - указали в МИД РФ. - К сожалению, западные покровители Приштины закрывали глаза на эту сторону биографии своих подопечных. Теперь широкой западной общественности становится понятно, кому помогала НАТО, когда в 1999 году подвергла бомбардировкам суверенную Югославию"

Как подчеркнули в министерстве, Москва отмечает активизацию Спецсудом по расследованию преступлений OAK действий по обвинительным актам в отношении бывших главарей "этой одиозной структуры". В числе фигурантов "президент" Хашим Тачи и занимавший ранее пост "спикера парламента" Кадри Весели, добавили в дипведомстве.

"Принципиально важно, чтобы все виновные в совершении тяжких преступлений, вскрытых в свое время докладчиком ПАСЕ Диком Марти, предстали перед судом и понесли заслуженное наказание. Неприкосновенных в этом смысле быть не должно", - указали в МИД РФ.

В комментарии отмечается, что Косово "давно превратилось в рассадник экстремизма и уголовщины по соседству с Евросоюзом". Дополнительное свидетельство тому - арест двух косовских "граждан", которых австрийская полиция подозревает в причастности к недавним терактам в Вене, напомнили в министерстве.

"Надеемся, что на Западе, наконец, прислушаются к предостережениям относительно подлинного характера косовской "государственности" и прекратят безоглядно поддерживать тех, кто ради корыстных политических целей готов на все", - заключили в дипведомстве.