МИД: РФ использует все возможности, чтобы стороны конфликта в Карабахе начали переговоры

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия использует все имеющиеся возможности, чтобы стороны конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сели за стол переговоров и урегулировали ситуацию в политико-дипломатическом русле. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"В данном случае, мне кажется, Россия очень активно участвует в его урегулировании. Как вы знаете, проходят дипломатические контакты и усилия на протяжении всего этого времени, как только конфликт перешел опять в горячую фазу, к нашему большому сожалению. Мы используем все возможности, которые есть, для того чтобы ситуация была урегулирована и стороны сели за стол переговоров для дальнейшего продвижения именно по этому, политико-дипломатическому пути", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, планирует ли Россия играть в ситуации вокруг нагорнокарабахского конфликта более активную роль после заявлений Азербайджана о взятии Шуши.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что организованная в октябре в Москве встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова продемонстрировала, что стороны, несмотря ни на что, могут договариваться. "К сожалению, те наработки, которые были сделаны, не были реализованы до конца. К сожалению, эта ситуация повторилась и в дальнейшем: предпринимались усилия и другими странами, и опять же заявления о перемирии не были реализованы", - отметила Захарова.

"Действия России показали, впервые после обострения конфликта, что возможна выработка за столом переговоров соглашений и принятие согласованных консенсусных заявлений. И важно вот этот опыт, который был продемонстрирован, закрепить и реализовать. А уже реализация того, о чем договорились, конечно, за сторонами конфликта", - резюмировала дипломат.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.