Светлана Радченко назначена врио главы Минприроды

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил врио главы Минприроды статс-секретаря - заместителя министра Светлану Радченко, следует из его распоряжения.

"В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь - заместитель министра Светлана Радченко", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании одобрил кандидатуру Александра Козлова на пост главы Минприроды.