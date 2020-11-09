{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения
Обновлено 

Светлана Радченко назначена врио главы Минприроды

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии
Врио главы Минприроды РФ Светлана Радченко Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Врио главы Минприроды РФ Светлана Радченко
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил врио главы Минприроды статс-секретаря - заместителя министра Светлану Радченко, следует из его распоряжения.

"В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь - заместитель министра Светлана Радченко", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании одобрил кандидатуру Александра Козлова на пост главы Минприроды.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияОтставки и назначения
Семь человек претендуют на пост главы Ижевска
Они должны будут представить свои программы развития муниципального образования или программу действий не позднее 13 ноября
Читать полностью