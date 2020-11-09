Файзуллин назначен врио главы Минстроя

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирека Файзуллина временно исполняющим обязанности главы Минстроя РФ после отставки Владимира Якушева. Распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина Ирека Энваровича", - говорится в документе.

Занимавший ранее пост главы Минстроя Владимир Якушев в понедельник был назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе.

Для назначения на пост руководителя Министерства строительства и ЖКХ России Мишустин внес кандидатуру Файзуллина в Госдуму.

Ирек Файзуллин родился в 1962 году в Казани. С 2010 по 2020 год он занимал должность министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В январе 2020 года был назначен первым замглавы Минстроя России, курировал проекты по госуслугам в строительстве, разрешительной деятельности, а также вопросы ценообразования и градостроительного зонирования. Также в 2020 году занял должность заместителя председателя президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.