МИД РФ: ни один вопрос в диалоге РФ и США при Трампе не был решен в стратегическом плане

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вопросов в диалоге Москвы и Вашингтона много, но ни один из них не был решен в стратегическом плане при президенте США Дональде Трампе. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Все только осталось на уровне попыток решить тот или иной вопрос. Честно говоря, я сейчас не смогу назвать какого-то вопроса, который был бы решен в таком стратегическом плане. Таких вопросов было очень много, их пытались решить, предлагали большое количество решений", - сказала дипломат.

По ее словам, нет ни одного вопроса, начиная с дипломатической собственности, визовых проблем, международных тем и заканчивая стратегической стабильностью, который был бы не решен по российской вине. "К сожалению, опять же из-за внутриполитической борьбы в США все это тормозилось", - пояснила Захарова.

Вместе с тем дипломат назвала сферы, где есть двустороннее взаимодействие. "Например, по вопросу сирийской проблематики так или иначе диалог поддерживался. Последнее время были переговоры, консультации, обмены мнениями по вопросам стратегической стабильности и разоружению, но, к нашему огромному сожалению, к прорывным решениям они не привели, хотя предложений было немало", - отметила официальный представитель дипведомства.