Семь человек претендуют на пост главы Ижевска

ИЖЕВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Ижевска подали семь человек, свои программы развития муниципального образования или программу действий они должны предоставить не позднее 13 ноября. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации города.

"Завершился прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Город Ижевск". В списке претендентов - семь человек. Свои программы развития муниципального образования либо программу действий в качестве главы Ижевска конкурсанты должны предоставить не позднее 13 ноября", - сказано в сообщении.

Среди претендентов - менеджер ООО "Завод "Буммаш" Олег Овчинников, директор ООО "Контора" Рамиль Ямилов, директор спортшколы олимпийского резерва "Юный динамовец" Андрей Васюков, директор ижевской школы № 28 Елена Варламова, действующий глава города Олег Бекмеметьев, мастер ремонтной бригады ЗАО "Ижевское предприятие промышленного железнодорожного транспорта" Станислав Ковальский, а также начальник управления экономического развития администрации Завьяловского района Евгений Леонтьев.

Отмечается, что 20 ноября конкурсная комиссия проведет оценку кандидатов, после чего они будут представлять концепции развития города перед депутатами городской думы. Комиссия состоит из 12 человек, шесть из которых назначены главой Удмуртии, еще шесть - гордумой.

Как сообщал ТАСС, в сентябре в Ижевске прошли в том числе выборы в городскую думу. Политическая партия "Единая Россия" набрала 39,27% голосов. Количество одномандатных округов было увеличено с 21 до 25, в них избиралось по одному депутату. Еще 10 членов городского представительного органа избирались по партийным спискам. Седьмой созыв состоит из 35 депутатов, а не из 42, как ранее.