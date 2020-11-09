Захарова заявила, что РФ и Турция "слышат друг друга", несмотря на разность позиций

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция сотрудничают друг с другом, несмотря на несовпадение взглядов по некоторым вопросам. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"У нас (у России и Турции - прим. ТАСС) есть точки полного соприкосновения, есть вопросы, по которым находимся на разных позициях, - сказала она. - При этом находимся в контакте, слышим друг друга, взаимодействуем по тем вопросам, которые стоят на повестке дня".

Захарова подчеркнула, что в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе точки зрения России и Турции не совпадают.

"Мы не видим силового военного решения этой проблемы. <...> Из Анкары звучали другие заявления на этот счет, - пояснила дипломат. - Мы <...> призываем стороны к скорейшему прекращению боевых действий".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.