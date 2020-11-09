Захарова: РФ ориентируется на американские законы при признании итогов выборов в США

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия будет исходить из логики американского законодательства, признавая итоги президентских выборов в США: необходимо дождаться официальных результатов. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Нужно дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказала она, отвечая на вопрос о признании Москвой итогов голосования в США. "Мы исходим из того, что все-таки после подсчета в штатах наступает важная дата - 14 декабря, когда формально происходит голосование членов коллегии выборщиков. Затем 6 января 2021 года должно состояться заседание Конгресса нового созыва для формального подсчета голосов и утверждения итогов голосования выборщиков по каждому из штатов", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что в настоящее время второй кандидат - действующий президент США Дональд Трамп - не выразил своего согласия с результатами выборов. "Соответственно, видимо, нужно идти [...] логикой американских же законов", - добавила она.

По ее словам, Россия готова работать с любым кандидатом, который по итогам голосования возглавит США. "Это выбор американского народа или выбор того народа, где происходят выборы. Мы исходим из того, что будем работать с теми кандидатами, с теми политическими силами, которые будут избраны в той или иной стране. У нас наши приоритеты в выстраивании отношений, это факт. Но персоналии - это все-таки выбор того народа, который за него [кандидата] голосует", - сказала она, отвечая на вопрос о более предпочтительном кандидате для России.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для избрания на высший пост. Политик уже объявил о своей победе. Трамп не признал поражения и намерен обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения.