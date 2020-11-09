Эксперт: совмещение учебного процесса и выборов опасно из-за эпидемических рисков

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко считает, что предложение председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой о необходимости разведения учебного и избирательного процессов на период многодневного голосования является рациональным, совмещение этих процессов опасно с точки зрения эпидемических и технических рисков.

"Сама по себе идея разведения электорального процесса и учебного процесса мне представляется рациональной. Но уже как именно ее решать, я думаю, что это вопрос дискуссионный. Тут уже могут рассматриваться разные варианты, в том числе и тот, который предложила Элла Александровна Памфилова [о введении единых каникул]", - сказал Минченко ТАСС в понедельник.

По его словам, когда проходит многодневное голосование, "то и дети в школе, еще приходят люди со стороны голосовать". "Это достаточно опасная история и с точки зрения эпидемических рисков, и технических. Например, я как отец детей школьного возраста не был бы рад тому, что и дети учатся, и одновременно в это время какие-то посторонние люди с улицы заходят в школу", - отметил эксперт.

При этом школьная инфраструктура "фактически безальтернативна для организации голосования, потому что другого такого объема больших зданий, в которых в том числе есть система наблюдения, по большому счету просто нет", добавил он. "Когда предлагают делать участки в почтовых отделениях, видимо, это предлагают те люди, которые давно на почте не были. Очевидно, что там принципиально другие объемы помещений. Поскольку у нас учителя традиционно работают в избирательных комиссиях, то у них и гораздо больше опыта организации электорального процесса", - подчеркнул Минченко.

Член правления Российской ассоциации политических консультантов Олег Молчанов отметил, что около 50 тыс. избирательных участков, которые находятся в помещениях школ и других образовательных учреждениях, "переводить просто некуда". "Бесплатные помещения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, они на всей территории страны, включая отдаленные и сельские районы, могут быть только в учреждениях образования. Ничего другого просто физически нет", - сказал он.

"Если переводить это на платную основу, то соответствующим избирательным комиссиям придется заранее перед каждыми выборами устраивать тендеры на аренду этих помещений", - сказал он. "И тут самое главное, что у нас сейчас на больших выборах обязательно видеонаблюдение. В эти будущие платные помещения надо будет вести оптоволокно, чтобы интернет туда проводить. Затраты на выборы, на муниципальные бюджеты вырастут кратно. Это абсолютно нецелесообразно ни с какой точки зрения", - заключил Молчанов.

О предложении Памфиловой

Ранее Памфилова заявила в интервью ТАСС о необходимости разведения учебного и избирательного процессов на период многодневного голосования. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным 6 ноября она предложила предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование. По мнению главы ЦИК, это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре. По словам Памфиловой, глава государства дал поручение рассмотреть все возможные варианты разведения учебного и избирательного процессов.