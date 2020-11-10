Путин проведет саммит ШОС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) соберутся во вторник на саммит, который пройдет по видео-конференц-связи. Как сообщила пресс-служба Кремля, мероприятие в качестве председателя проведет российский лидер Владимир Путин.

"Планируется обсуждение текущего состояния и перспектив развития взаимодействия в рамках ШОС, а также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, - говорится в сообщении. - По итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов".

По словам спецпредставителя президента РФ по делам ШОС, посла по особым поручениям МИД России Бахтиера Хакимова, лидеры рассмотрят 16 документов. Дипломат отметил, что подготовлен план действий по реализации стратегии развития ШОС до 2025 года. "План также рассчитан на пятилетний период, - пояснил он. - Это солидный документ, там более ста с лишним позиций. Все эти позиции требуют решения и реализации". По словам спецпредставителя президента РФ, лидеры утвердят Концепцию сотрудничества в развитии удаленных территорий и сельскохозяйственных районов. "Эту концепцию, которую предложило Министерство экономического развития России и одобрили профильные министры, тоже предстоит реализовывать, надо запускать практическую работу, - сказал Хакимов. - В этой связи подготовлен проект "Банк лучших решений", или план действий по реализации этой концепции, который находится в проработке. Мы ожидаем завершения этой работы после завершения председательства Российской Федерации". По словам дипломата, итоговая политическая декларация по традиции будет отражать согласованные подходы к ключевым задачам международной политики и темам развития ШОС.

Как отмечали в пресс-службе ШОС, на предстоящей встрече лидеры обсудят вопросы дальнейшего укрепления и углубления взаимодействия, в том числе в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Ожидается, что особое внимание будет уделено тематике продвижения практического взаимодействия государств - членов ШОС в области политики, безопасности, торговли и экономики, культурно-гуманитарных связей, наращивания усилий по углублению политического диалога, прежде всего в интересах обеспечения стабильности на пространстве ШОС, повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества, совершенствования координации на ключевых международных площадках.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн на вопрос о том, планируются ли на полях саммита отдельные двусторонние беседы, как это часто бывает на подобных мероприятиях, ответил, что "формат видеоконференции дает гораздо меньше возможностей для коммуникации участников саммита, нежели офлайн-мероприятие".

О саммите и организации

Предстоящий саммит завершит председательство России в ШОС в 2019-2020 годах. Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.