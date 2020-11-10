Госдума впервые рассмотрит вопрос об утверждении вице-премьера и министров

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит кандидатуру Александра Новака на должность вице-премьера, а также пять кандидатур на министерские посты, которых глава правительства Михаил Мишустин представил нижней палате для утверждения. Таким образом, депутаты впервые воспользуются новым конституционным правом по утверждению членов кабмина.

Предложенные кандидаты

В минувший понедельник Мишустин предложил назначить Александра Новака на пост зампредседателя правительства. На должность руководителя Минэнерго, которую ранее занимал Новак, был предложен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Вместо перешедшего на пост полпреда президента РФ на Урале Владимира Якушева премьер предложил назначить министром строительства и ЖКХ первого замглавы этого министерства Ирека Файзуллина.

Кроме того, указом президента РФ от должности был освобожден министр транспорта РФ Евгений Дитрих. На эту позицию премьер-министром был предложен руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. На смену Дмитрию Кобылкину, освобожденному от должности главы Минприроды, предложен руководитель Минвостокразвития Александр Козлов. Руководителем же Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Порядок рассмотрения

Как заверил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты проведут обсуждение представленных им для утверждения кандидатур вице-премьера и министров скрупулезно и публично. Председатель нижней палаты заметил, что парламентариям многие из предложенных кандидатур хорошо известны по их прошлой работе, некоторые известны менее, но все претенденты - профессионалы в своей области. Спикер в очередной раз указал на то, что когда Госдума будет рассматривать кандидатуры, то речь будет идти, с одной стороны, о новых полномочиях палаты, с другой - "об ответственности депутатов за принимаемые решения".

В понедельник Совет Госдумы также утвердил порядок рассмотрения предложенных кандидатур. Представлять их будет полпред правительства в Госдуме Александр Синенко.

Володин в понедельник заверил журналистов, что кандидаты на должности министров и вице-премьера в обязательном порядке выступят перед депутатами и расскажут о "видении будущей работы". На выступления самих кандидатов отведено по 10 минут, представителей комитетов - по пять минут, фракций - по три минуты.

Позиции фракций

Ранее все профильные комитеты Госдумы рекомендовали палате утвердить всех представленных кандидатов.

Что касается фракций, которые в понедельник провели свои отдельные встречи с кандидатами, то "Единая Россия" решила поддержать предложенные кандидатуры. По словам руководителя думских единороссов Сергея Неверова, депутаты на встрече получили те ответы, которые ожидали.

Фракция КПРФ при голосовании воздержится. Как заявил лидер партии Геннадий Зюганов, "надо было Мишустину начинать не с этих министров, а с министров, которые контролируют финансовый блок и обязаны эффективно работать, чтобы казна была полная". По его мнению, у правительства Мишустина "еще есть полгода для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему".

Либерал-демократы своего окончательного решения не озвучили. Оно будет объявлено утром во вторник, сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вероятно, фракция не станет голосовать по двум кандидатурам, остальных она поддержит.

Фракция "Справедливая Россия" встретится с кандидатами утром.

Конституционная процедура

В соответствии с положениями Конституции РФ, которые вступили в силу в июле этого года, а также по новому закону о правительстве премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата затем в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, в таком случае утверждение нижней палатой уже не потребуется. Соответствующие положения пока не закреплены в регламенте Госдумы.