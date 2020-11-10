Генсек ШОС: саммит организации внесет вклад в углубление многопрофильного сотрудничества

ПЕКИН, 10 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. "Московский" саммит внесет особый вклад в углубление многопрофильного взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом ТАСС заявил в беседе накануне заседания Совета глав государств, которое пройдет во вторник в формате видеоконференции, генеральный секретарь организации Владимир Норов.

"За относительно короткий исторический промежуток времени Шанхайская организация сотрудничества, - сказал Норов, - утвердилась в качестве одной из важных опор миропорядка, изо дня в день повышается ее роль как механизма многостороннего взаимодействия, который вносит существенный вклад в поддержание мира и стабильности, обеспечение развития в обширном евразийском регионе".

Саммит подведет итоги российского председательства в организации в 2019-2020 гг. В мероприятии, которое станет центральным событием в деятельности ШОС за данный период, примут участие главы государств-членов и стран-наблюдателей ШОС.

В контексте пандемии

Лидеры стран ШОС, уточнил Норов, обсудят первоочередные задачи по дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках ШОС в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии.

Особое внимание будет уделяться вопросам сотрудничества в области безопасности, противодействию распространения террористических и других экстремистских идей, применению информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, а также борьбе с наркопреступностью.

"Нужно отметить, что ШОС убедительно подтвердила свой значительный потенциал в качестве эффективной площадки для реагирования на возникающие вызовы, выстраивания работы по преодолению политических, социальных и торгово-экономических последствий пандемии COVID-19", - констатировал генеральный секретарь.

Эффективная работа

В целях борьбы с пандемией коронавируса, продолжил он, страны ШОС провели эффективную работу по обмену опытом, оказанию медицинской, технической и консультативной помощи. В частности, в рамках организации были задействованы имеющиеся механизмы по сотрудничеству в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, состоялся ряд совещаний, форумов и консультаций по теме борьбы с коронавирусом. "Одним словом, - подчеркнул Норов, - действующая правовая база сотрудничества и профильные механизмы взаимодействия позволили ШОС вести работу в нужном направлении".

Государства-члены, по его словам, в дальнейшем будут расширять сотрудничество в сфере общественного здравоохранения, комплексно координировать меры по реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и эпидемиологии, углублять научно-техническое сотрудничество по разработке препаратов, вакцин и тест-систем. В частности, для наращивания сотрудничества по итогам предстоящего саммита ожидается принятие Комплексного плана совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона.

Задача экономического восстановления

Что касается экономического восстановления, сказал Норов, то видится важным практическое выполнение Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, принятой по итогам заседания Совета глав правительств в ноябре 2019 г. в Ташкенте. С учетом спровоцированных пандемией экономических проблем во многих странах важнейшей задачей в рамках ШОС становится выработка антикризисных мер и коллективных действий, способствующих дальнейшему поступательному развитию многостороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества.

В ходе предстоящего саммита, сообщил Норов, ожидается утверждение Плана действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года, который включает около 150 практических мероприятий, направленных на совершенствование многопрофильной деятельности Организации в ближайшую пятилетку. Особое внимание в ходе его реализации будет посвящено мерам по экономическому восстановлению в постпандемический период.

"Пандемия коронавирусной инфекции не только создала непосредственную угрозу жизни и здоровью людей по всему миру и дестабилизировала международную экономику, но и простимулировала значительные вызовы для глобальной и региональной безопасности", - сказал генсек.

Обострение вызовов

"Прежде всего, - подчеркнул Норов, - обострились вызовы в сфере информационно-коммуникационных технологий, связанные с интернет-мошенничеством и хакерскими атаками на государственные учреждения и бизнес-структуры, финансовые институты". В то же время, продолжил он, "пандемия дала ясно понять, что цифровизация и информационно-коммуникационные технологии абсолютно необходимы для дальнейшего функционирования экономики и общества в целом".

"В этой связи саммит ШОС определит контуры дальнейшей совместной работы в области обеспечения информационной безопасности и развития цифровой экономики", - резюмировал Норов.