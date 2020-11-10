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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Песков подтвердил информацию о подписании заявления о полном прекращении огня в Карабахе

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что детали этого заявления последуют

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Подписано заявление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина, объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказал он.

Песков сообщил, что детали этого заявления последуют. "Также в ближайшее время выйдет отдельное заявление президента Российской Федерации об этом", - пояснил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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