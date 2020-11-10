Путин заявил, что в Карабахе разместят российских миротворцев

НОВО-ОГАРЕВО, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческий контингент Российской Федерации", - подчеркнул президент РФ, говоря о подписанном им с президентом Азербайджана и премьером Армении совместном заявлении.

Договоренность о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе предполагает также возвращение в регион беженцев.

"Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающую территорию под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев", - сказал российский лидер.

Путин сообщил также о том, что должен быть произведен "обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших".

"Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы [ФСБ] России", - продолжил Путин.

Российский лидер рассчитывает, что "достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов".