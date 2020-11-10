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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Заявление Владимира Путина о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Полный текст

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Российский лидер сообщил, что вооруженные силы Армении и Азербайджана останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будут размещены российские миротворцы

Сегодня, 9 ноября, Президентом Азербайджанской Республики Алиевым, Премьер-министром Республики Армения Пашиняном и Президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, развертывается миротворческих контингент Российской Федерации.

Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших.

Разблокируются все экономические и транспортные связи региона. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии органов Пограничной службы России.

Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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