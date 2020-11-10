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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Песков: работа над договоренностью по Карабаху началась задолго до инцидента с вертолетом

Ранее стало известно, что президент РФ, президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев не связана с инцидентом со сбитым российским вертолетом Ми-24. Об этом ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, повлияла ли ситуация с российским вертолетом на достижение договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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