Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы договоренности по Карабаху исполнялись

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы все достигнутые договоренности по Нагорному Карабаху исполнялись. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Кадры беседы российского лидера по видеосвязи с президентом Азербайджана перед подписанием ими в понедельник совместного заявления с премьер-министром Армении Николом Пашиняном были показаны в эфире азербайджанского телеканала АзТВ.

"Россия со своей стороны сделает все для того, чтобы все достигнутые в ходе переговоров между тремя сторонами позиции заявления, которое мы подписываем сегодня, исполнялись", - сказал Путин. Он выразил уверенность в том, что достигнутая договоренность "пойдет на пользу и во благо интересов как армянского, так и азербайджанского народов".

После этого в эфире были показаны кадры подписания документа. В завершение Путин пожелал всего самого доброго "всем людям, всем народам, которые проживают на этих территориях". "Хочу выразить надежду на то, что мы с вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.

Конец противостоянию

Президент России также рассчитывает на то, что достигнутые договоренности положат конец многолетнему противостоянию, создадут условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией.

Путин напомнил о том, что подписал с Алиевым и Пашиняном заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха с 00:00 мск 10 ноября 2020 года.

"Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, не только положит конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении", - заявил российский лидер.

Путин также надеется на то, что достигнутые договоренности позволят создать благоприятные условия для "долгосрочной - на историческую перспективу - обстановки для развития отношений в регионе, прежде всего дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов".