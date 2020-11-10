Белоусов назвал ситуацию с выборами в США кризисом доверия к институту президентства

"Кстати, кризис доверия - это проблема мировая. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах на наших глазах с выборами, - это самый типичный рафинированный кризис доверия общества, социальных групп к государственным институтам, прежде всего к институту президентства. В Европе мы то же самое наблюдаем в целом ряде случаев", - сказал Белоусов в интервью ТАСС в преддверии форума "Сильные идеи для нового времени".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение. Он заявил о намерениях обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и фондом "Росконгресс", пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.