В Госдуме заявили, что ввод миротворцев в Карабах стал крайней мерой

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Отправка российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе стала крайней мерой в связи с тем, что стороны не могли договориться о прекращении боев. Такое мнение во вторник ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Я думаю, что, конечно, никому не хочется рисковать своими людьми, гражданами своей страны. Без особой радости кто-либо вводит миротворческие войска. В данной ситуации мы пошли на это из крайней необходимости, потому что не могут договориться Армения с Азербайджаном. Мы видим, что уже дело движется к непредвиденным случайностям", - сказал депутат.

Калашников подчеркнул, что миротворческий контингент вводится с согласия как Еревана, так и Баку. "Потому что в противном случае мы бы подвергались определенным провокациям и с той, и с другой стороны. Сейчас определится эта линия [разграничения], более или менее будут выстраиваться какие-то взаимоотношения по прекращению огня, по тому, как за этим следить. Но это лучше, чем гибель людей", - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, данная ситуация ослабляет позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Калашников заметил, что Пашинян "по неумению, неопытности или в силу электоральных причин" ранее допустил шаги, которые заставили Азербайджан сделать вывод о том, что "никаких переговоров [по Карабаху] не будет". "Безусловно, это ослабляет сейчас Пашиняна, потому что все его задумки, если они были, не удались", - добавил он.

Калашников напомнил, что ранее Госдума предложила свою посредническую роль в переговорном процессе, учитывая, что Россия, Армения и Азербайджан состоят в Межпарламентской ассамблее СНГ. Однако ни армянские, ни азербайджанские парламентарии на это не пошли, "все переговоры шли на уровне исполнительной власти".