Косачев: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Миссия российских миротворцев в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будет эффективной только тогда, когда Армения, как и Азербайджан, продемонстрирует готовность выполнять свою часть обязательств. Об этом заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Есть согласие Азербайджана остановиться на этом и воспользоваться добрыми услугами российских миротворцев, есть согласие Армении, во всяком случае, первых лиц Армении. По состоянию на сегодня нам предстоит еще убедиться, что это согласие сопровождается хотя бы относительным общественным согласием, общественным консенсусом. Армения должна продемонстрировать, что она, как и Азербайджан, готова выполнять свою часть обязательства по этому трехстороннему соглашению, только тогда российские миротворцы окажутся эффективными", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

Миротворческая операция в зоне конфликта в Нагорном Карабахе является российской, возможны лишь элементы согласования действий с Турцией, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам. "В заявлении господина [президента Азербайджана Ильхама] Алиева мы увидели определенные посылы в адрес Турции, что это будет совместная операция. Давайте читать внимательно и заявление трехстороннее, и тот текст, с которым выступил президент РФ, там речь идет именно о российском миротворческом контингенте", - сказал Косачев.

"Да, наверное, какие-то элементы согласования действий сторон возможны. Игнорировать сам факт присутствия Турции в Азербайджане и вокруг Нагорного Карабаха не приходится. Но я повторюсь: операция российская, операция миротворческая, операция производится с согласия Армении и Азербайджана", - добавил сенатор.

Ситуация в Ереване

После обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху жители Еревана со всех концов города двинулись на площадь Республики к зданию правительства. Часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание. Манифестанты просят кого-нибудь из военного руководства страны взять ситуацию под контроль. Позже протестующие ворвались в здание парламента.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планирует организовать в Ереване митинг своих сторонников.