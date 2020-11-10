Захарова сообщила, что заявление трех лидеров по Карабаху распространят в ближайшее время

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет в ближайшее время опубликовано и распространено на международных площадках. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" .

"Я видела, в сети уже гуляют тексты [якобы заявления]. Они близки к истине, но подтвердить полностью достоверность я не могу, - сказала она. - В ближайшее время будет опубликовано само заявление. Оно будет опубликовано, оно будет распространено на международных площадках".

Позиция Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поддержал принятое лидерами РФ, Азербайджана и Армении заявление по Нагорному Карабаху, заявила Захарова.

"Сейчас проходят интенсивные контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своими коллегами. Только что состоялся телефонный разговор с главой министерства иностранных дел Турции. Турецкая сторона поддержала принятое вчера тремя странами заявление", - сказала дипломат.

Министры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Главы внешнеполитических ведомств России и Турции обменились мнениями о дальнейших шагах, которые необходимо предпринять в данном случае", - сказала Захарова.

Она также обратила внимание на то, что "это не единственные и не последние контакты, которые сейчас будут по линии Министерства иностранных дел РФ".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Российские миротворцы

Заявление по Нагорному Карабаху лидеров РФ, Азербайджана и Армении предусматривает размещение миротворцев именно из России вдоль линии соприкосновения, заявила Захарова.

"Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации, - подчеркнула Захарова. - Я еще раз хотела бы обратить внимание на слова президента РФ, текст опубликован на сайте Кремля. Еще раз хочу сказать, что речь идет о российских миротворцах".

9 ноября Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Статус Карабаха

Лидеры России, Азербайджана и Армении описали вопрос о статусе Нагорного Карабаха в совместном заявлении, заявила Захарова.

"Конечно, вопрос, который вы задали, уже описан в этом заявлении. Осталось, я думаю, дождаться совсем немного, чтобы все с этим заявлением ознакомились", - указала она, отвечая на вопрос о тем, определен ли статус Нагорного Карабаха в трехстороннем заявлении.