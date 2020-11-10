Слуцкий заявил, что РФ выступила эффективным посредником в ситуации с Нагорным Карабахом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Решение о вводе российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта будет способствовать его окончательному урегулированию, Россия выступила эффективным посредником в этой ситуации. Такое мнение журналистам во вторник высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подписание лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе и ввод российских миротворцев, уверен, будет способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния. Россия вновь выступает как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве", - сказал депутат.

По его словам, достигнутая договоренность дает надежду, "что мир, наконец, придет в Нагорный Карабах". Слуцкий при этом подчеркнул, что "военного решения проблемы не существовало".

"Главная задача - прекратить гибель людей и продолжать поиск путей дипломатического урегулирования. В своей парламентской плоскости мы готовы и дальше также предпринимать все необходимые посреднические усилия для окончательной стабилизации ситуации вокруг Нагорного Карабаха", - резюмировал парламентарий.