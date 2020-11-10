Справороссы не поддержат кандидатуры на посты глав Минтранса и Минприроды

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" поддержат четыре из шести кандидатур на должности членов кабмина и воздержатся от голосования по утверждению глав Минтранса и Минприроды. Об этом во вторник журналистам заявил первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

"Всего было представлено шесть кандидатур. Из них четыре мы решили поддержать и по двум кандидатам мы будем воздерживаться", - сказал Емельянов.

По его словам, справороссы не поддержат кандидатуру Виталия Савельева на пост руководителя Минтранса. "Нас, первое, не устраивает его работа на посту руководителя "Аэрофлота". С одной стороны, очень высокие цены на билеты, с другой стороны, используется очень много импортной техники, [он] не стимулирует импортозамещение в своей отрасли, поэтому за Савельева мы голосовать не будем", - пояснил депутат.

Как подчеркнул парламентарий, фракция также воздержится от голосования по главе Минприроды. "Нам не совсем понятно, какое отношение [Александр] Козлов имеет по своей биографии и прежней деятельности к природным ресурсам и экологии", - добавил Емельянов.

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит вопрос об утверждении вице-премьера и пяти федеральных министров. Профильные комитеты в понедельник обсудили и рекомендовали палате утвердить всех кандидатов.

Зампредседателя правительства предложено сделать Александра Новака, который прежде занимал пост главы Минэнерго. На должность руководителя Минэнерго предложен гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов. Вместо перешедшего на пост полпреда президента РФ на Урале Владимира Якушева премьер предложил назначить министром строительства и ЖКХ первого замглавы этого министерства Ирека Файзуллина. Должность министра транспорта РФ может занять руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев. Прежде возглавлявший Минтранс РФ Евгений Дитрих освобожден от этой должности указом президента РФ.

На смену Дмитрию Кобылкину, освобожденному от должности главы Минприроды, предложен руководитель Минвостокразвития Александр Козлов. Руководителем Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер предложил назначить главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.